morto vincenzo mauriello lo storico presidente di arci movie napoli

Il 9 maggio 2026 a Napoli si è spento Vincenzo Mauriello, che aveva 73 anni. Era noto come il presidente di Arci Movie Napoli e tra i fondatori del Circolo di Cultura Cinematografica di Ponticelli nel 1990. Questa associazione continua a operare promuovendo iniziative legate al cinema, con finalità di cultura e solidarietà. Mauriello ha dedicato gran parte della sua vita a queste attività.

Napoli, 9 maggio 2026 – È scomparso a Napoli, all’età di 73 anni, Vincenzo Mauriello, storico presidente di Arci Movie Napoli, tra i soci fondatori nel 1990 del Circolo di Cultura Cinematografica di Ponticelli, associazione che ancora oggi promuove cultura e solidarietà attraverso il cinema. Da mesi combatteva contro una grave malattia ma, nonostante le sofferenze, ha sempre mantenuto fino all’ultimo il contatto e l’impegno verso Ponticelli e l’associazione dimostrando il profondo attaccamento alla realtà che aveva contribuito a far nascere ben trentacinque anni fa. Vincenzo Mauriello, oltre a essere tra i fondatori, è stato presidente di...🔗 Leggi su 2anews.it

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