Addio a Vincenzo Mauriello storico presidente di Arci Movie Napoli

È deceduto a Napoli all’età di 73 anni Vincenzo Mauriello, figura di rilievo nel mondo del cinema locale. È stato il presidente di Arci Movie Napoli e tra i soci fondatori del Circolo di Cultura Cinematografica di Ponticelli, istituzione nata nel 1990 e ancora attiva. Mauriello ha dedicato molti anni alla promozione della cultura cinematografica e alla solidarietà attraverso le attività dell’associazione.

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