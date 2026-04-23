Arbitro Torino Inter designato il fischietto del match

L'arbitro designato per la partita tra Torino e Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A, sarà l'italiano Mariani. La sfida si giocherà domenica alle 18:00. Mariani ha già diretto numerose partite di massima serie e sarà a capo del match sul campo. La sua presenza è stata ufficialmente annunciata e sarà lui a dirigere il confronto tra le due squadre.

di Francesco Aliperta Arbitro Torino Inter: sarà Mariani a dirigere la sfida valida per la 34^ giornata di Serie A in programma domenica alle 18:00. La 34ª giornata di Serie A si avvicina e con essa cresce l’attesa per i match che potrebbero decidere le sorti del campionato. Attraverso un comunicato ufficiale, l’ AIA ha svelato la squadra arbitrale che scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra i granata e l’ Inter di Cristian Chivu, in programma domenica alle ore 18:00. La scelta per la direzione dell’incontro è ricaduta su Maurizio Mariani, fischietto della sezione di Aprilia di grande esperienza internazionale. Ad assisterlo lungo le linee laterali ci saranno Bindoni e Tegoni, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Crezzini.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Torino Inter, designato il fischietto del match Notizie correlate Leggi anche: Arbitro Inter Torino: designato il fischietto del match Leggi anche: Arbitro Sassuolo Inter: designato il fischietto del match Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sozza l'arbitro di Inter-Como: la designazione AIA. I precedenti e un ritorno a Lissone; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive | DAZN News IT; NAPOLI-LAZIO, fischia Zufferli. L'ultimo incrocio evoca bei ricordi; Inter-Cagliari, la moviola: diverse imprecisioni nella conduzione di Marchetti. Torino-Cagliari, Doveri arbitro per l’ultima partita del 2025È Daniele Doveri l’arbitro designato per Torino-Cagliari di sabato (ore 15). Si tratta di uno dei direttori di gara più utilizzati in questa Serie A, reduce da Genoa-Inter domenica scorsa e Pisa-Parma ... unionesarda.it Inter, non è il Torino l’obiettivo per il rientro di Lautaro: ecco quando vuole tornare in campo - facebook.com facebook