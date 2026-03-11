Arbitro Udinese Juve designato il fischietto del match | la decisione di Rocchi

È stato designato l’arbitro per la partita tra Udinese e Juventus, che si giocherà al Bluenergy Stadium. La scelta è stata fatta dall’arbitro Rocchi, che guiderà il match. La decisione riguarda il fischietto che dirigerà l’incontro tra le due squadre. La designazione è stata comunicata in vista della partita programmata.

per il match in programma al Bluenergy Stadium. L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le direzioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta per le Nazionali. Per la delicata sfida tra Udinese e Juventus, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium, il designatore Gianluca Rocchi ha affidato il fischietto a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Si tratta di una designazione di spessore per un match che mette in palio punti pesanti per la corsa Champions della squadra di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Udinese Juve, designato il fischietto del match: la decisione di Rocchi Articoli correlati Arbitro Juve Como: designato il fischietto del match. La scelta di RocchiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: Rocchi sceglie La Penna. E al Var…André Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Tutti gli aggiornamenti su Arbitro Udinese Juve Temi più discussi: Atalanta-Udinese affidata a Rapuano; Milik derubato, rigore fantasma e quel fallo netto prima di prendere gol: arbitro e Var di Juve-Pisa; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive | DAZN News IT; Serie A – Designazioni arbitrali: Doveri a Milano e Fabbri a Napoli. Juve, con l'Udinese Yildiz falso nove? Vlahovic è recuperatoLuciano Spalletti, tecnico della Juventus, inizia a pensare alle mosse tattiche in vista del match di campionato contro l'Udinese, in programma sabato sera a partire dalle 20:45. Come riportato ... tuttojuve.com Juventus-Pisa: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streamingJuventus-Pisa è la gara serale del sabato: scopriamo le probabili formazioni, chi dirige la gara ed i precedenti tra le due formazioni ... juvelive.it