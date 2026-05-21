Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 38ª e ultima giornata Chi è stato scelto per Torino Juve ma non solo

Sono state rese ufficiali le designazioni arbitrali per la 38ª e ultima giornata di Serie A, con l’indicazione degli arbitri incaricati di dirigere le partite. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato quali sono gli ufficiali di gara assegnati alle diverse sfide di questa giornata. Tra le partite coinvolte ci sono anche quella tra Torino e Juventus, oltre ad altri incontri che chiudono il campionato. Le designazioni sono state pubblicate in modo definitivo prima di ogni incontro.

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