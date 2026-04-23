Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 34ª giornata Chi è stato scelto per Milan Juve e non solo

Da calcionews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese pubbliche le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di Serie A, attraverso il sito ufficiale dell'AIA. Le nomine riguardano tutte le partite in programma, inclusi i match tra Milan e Juventus e altri incontri della stessa giornata. Le scelte degli arbitri sono state comunicate ufficialmente e si riferiscono alle designazioni per le diverse sfide del weekend.

Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Italiano Bologna, addio o permanenza? Il club attende una...🔗 Leggi su Calcionews24.com

arbitri serie a ufficiali le designazioni della 34170 giornata chi 232 stato scelto per milan juve e non solo
© Calcionews24.com - Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 34ª giornata. Chi è stato scelto per Milan Juve e non solo

Notizie correlate

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 32ª giornata. Chi è stato scelto per Atalanta-Juve e Como-Inter ma non soloMilan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto.

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 25ª giornata. Chi è stato scelto per Inter Juve e Napoli RomaPavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A, gli arbitri: Napoli-Lazio a Zufferli, Marcenaro per Roma-Atalanta; Direttori di gara, tutte le designazioni arbitrali per i campionati maschili e femminili; Serie B. Carrarese ospita il Pescara: la designazione arbitrale; Serie A, gli arbitri di Napoli-Lazio e Roma-Atalanta.

arbitri serie arbitri serie a ufficialiSerie A, gli arbitri della 34esima giornata: Milan-Juve al fischietto che ha avuto 10, Torino-Inter a MarianiResi noti gli arbitri della trentaquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 24 a lunedì 27 aprile ... sport.virgilio.it

arbitri serie arbitri serie a ufficialiSerie A, gli arbitri della 33esima giornata: fermato Aureliano dopo weekend nero, Marchetti all'Inter e Zufferli per Napoli-LazioResi noti gli arbitri della trentatreesima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su quattro giorni, da venerdì 17 a lunedì 20 aprile ... sport.virgilio.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.