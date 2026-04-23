Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 34ª giornata Chi è stato scelto per Milan Juve e non solo
Sono state rese pubbliche le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di Serie A, attraverso il sito ufficiale dell'AIA. Le nomine riguardano tutte le partite in programma, inclusi i match tra Milan e Juventus e altri incontri della stessa giornata. Le scelte degli arbitri sono state comunicate ufficialmente e si riferiscono alle designazioni per le diverse sfide del weekend.
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