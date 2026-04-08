Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 32ª giornata Chi è stato scelto per Atalanta-Juve e Como-Inter ma non solo

L'Associazione Italiana Arbitri ha annunciato ufficialmente le designazioni degli arbitri per la 32ª giornata di Serie A. Tra le partite coinvolte ci sono Atalanta contro Juventus e Como contro Inter, con dettagli sui singoli ufficiali assegnati a ciascun incontro. Le designazioni sono state pubblicate sul sito ufficiale dell'AIA, che ha reso note le scelte per tutte le gare in programma.

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