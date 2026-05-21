L’undicesima edizione dell’Aqua Film Festival si tiene quest’anno con proiezioni di cortometraggi, documentari e lungometraggi provenienti da diversi paesi. La manifestazione si concentra sull’elemento acqua e sui temi legati alla tutela ambientale. Durante l’evento, vengono presentate opere che affrontano questioni legate alle risorse idriche e alla loro conservazione. La kermesse si svolge in vari spazi dedicati alle proiezioni, coinvolgendo pubblico e operatori del settore cinematografico.

Cosa: Undicesima edizione dell’Aqua Film Festival, un appuntamento internazionale con proiezioni di corti, documentari e lungometraggi incentrati sull’elemento idrico e sulla tutela ambientale.. Dove e Quando: In streaming sulla piattaforma MyMovies dal 4 al 7 giugno 2026; premiazione finale dal vivo il 6 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese, Roma.. Perché: Per esplorare, attraverso il linguaggio cinematografico, il profondo legame tra l’uomo, la natura e l’acqua, sensibilizzando le nuove generazioni sull’urgenza della sostenibilità.. L’acqua non è semplicemente una risorsa naturale, ma un vero e proprio elemento narrativo, capace di plasmare storie, territori e intere civiltà nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Aqua Film Festival 2026: il cinema celebra l’acqua

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Emilio Pericoli - Sull'acqua (Festival di Sanremo 1963)

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