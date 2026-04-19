Aqua Film Festival 2026 il 24 aprile scade il bando

Da romadailynews.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bando per la prossima edizione dell'Aqua Film Festival 2026, giunto alla sua undicesima edizione, scadrà il 24 aprile. La manifestazione si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026, con proiezioni sia sulla piattaforma MyMovies che in presenza. La partecipazione è aperta a film legati al tema dell'acqua, con iscrizioni aperte fino alla data stabilita.

AQUA FILM FESTIVAL 2026 XI edizione Dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la p remiazione,  il  6 giugno 2026 alla Casa del Cinema di Roma Sono ancora aperte le iscrizioni gratuite per l’edizione 2026  per corti e cortini con tema  Acqua  e il concorso Aqua&Students dedicato alle scuole superiori e università per l’undicesima edizione del festival fondato e diretto da Eleonora Vallone Scadenza: 24 aprile 2026 Sono ancora aperte – con  scadenza al 24 aprile 2026  – le  iscrizioni gratuite  per partecipare all’ undicesima edizione  dell’ Aqua Film Festival, evento cinematografico internazionale, ideato e diretto da  Eleonora Vallone  che si terrà in streaming  dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies  e dal vivo per la p remiazione,  il  6 giugno  alla  Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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