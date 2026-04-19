aqua film festival 2026 il 24 aprile scade il bando

Il bando per la prossima edizione dell'Aqua Film Festival 2026, giunto alla sua undicesima edizione, scadrà il 24 aprile. La manifestazione si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026, con proiezioni sia sulla piattaforma MyMovies che in presenza. La partecipazione è aperta a film legati al tema dell'acqua, con iscrizioni aperte fino alla data stabilita.

AQUA FILM FESTIVAL 2026 XI edizione Dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la p remiazione, il 6 giugno 2026 alla Casa del Cinema di Roma Sono ancora aperte le iscrizioni gratuite per l’edizione 2026 per corti e cortini con tema Acqua e il concorso Aqua&Students dedicato alle scuole superiori e università per l’undicesima edizione del festival fondato e diretto da Eleonora Vallone Scadenza: 24 aprile 2026 Sono ancora aperte – con scadenza al 24 aprile 2026 – le iscrizioni gratuite per partecipare all’ undicesima edizione dell’ Aqua Film Festival, evento cinematografico internazionale, ideato e diretto da Eleonora Vallone che si terrà in streaming dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la p remiazione, il 6 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Aquafilmfestival è orgoglioso di avere al proprio fianco un partner che da quasi 500 anni investe nel futuro delle persone e della cultura: Fondazione Roma #Aquafilmfestival #FondazioneRoma #MainPartner #Cultura #ImpattoSociale fondazioneroma.it x.com

#CASTELVECCHIEDITORE #EleonoraVallone, attrice, giornalista, pioniera della ginnastica in acqua e ideatrice Direttrice Artistica di Aqua Film Festival, sarà ospite del BIF&ST Festival del Cinema (Bari 21 al 28 marzo 2026) per presentare la sua autobiografi facebook