Aqua Film Festival 2026 il 24 aprile scade il bando
Il bando per la prossima edizione dell'Aqua Film Festival 2026, giunto alla sua undicesima edizione, scadrà il 24 aprile. La manifestazione si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026, con proiezioni sia sulla piattaforma MyMovies che in presenza. La partecipazione è aperta a film legati al tema dell'acqua, con iscrizioni aperte fino alla data stabilita.
AQUA FILM FESTIVAL 2026 XI edizione Dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la p remiazione, il 6 giugno 2026 alla Casa del Cinema di Roma Sono ancora aperte le iscrizioni gratuite per l’edizione 2026 per corti e cortini con tema Acqua e il concorso Aqua&Students dedicato alle scuole superiori e università per l’undicesima edizione del festival fondato e diretto da Eleonora Vallone Scadenza: 24 aprile 2026 Sono ancora aperte – con scadenza al 24 aprile 2026 – le iscrizioni gratuite per partecipare all’ undicesima edizione dell’ Aqua Film Festival, evento cinematografico internazionale, ideato e diretto da Eleonora Vallone che si terrà in streaming dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la p remiazione, il 6 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it
Notizie correlate
Far East Film Festival 28, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2026È stato presentato oggi, al Visionario di Udine il Far East Film Festival 28, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio.
Registi under 12: al via il bando per il Moscerine Film Festival 2026Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Aperte le...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: L’acqua non è mai ferma, il film noir con Stefano Fresi al Cinema Azzurro Scipioni; Al via il Riviera International Film Festival a Sestri Levante; Trento Film Festival 2026: quando la montagna dà spettacolo; Cannes boccia il cinema italiano: nessun nostro film sulla Croisette.
Aqua Film Festival 2026, il 24 aprile scade il bandoDal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la premiazione, il 6 giugno 2026 alla Casa del Cinema di Roma Organizzato dall’Associazione ETS UNIVERSI AQUA, che ha scopi ambientalistici, sociali e ... romadailynews.it
AQUA FILM FESTIVAL 2026: quando l’acqua diventa cinema, memoria e futuroL’acqua torna protagonista assoluta del grande cinema internazionale con l’Aqua Film Festival 2026, giunto alla sua undicesima edizione, ideato e diretto da Eleonora Vallone. Dal 4 al 7 giugno 2026 il ... ilmessaggero.it
Aquafilmfestival è orgoglioso di avere al proprio fianco un partner che da quasi 500 anni investe nel futuro delle persone e della cultura: Fondazione Roma #Aquafilmfestival #FondazioneRoma #MainPartner #Cultura #ImpattoSociale fondazioneroma.it x.com
#CASTELVECCHIEDITORE #EleonoraVallone, attrice, giornalista, pioniera della ginnastica in acqua e ideatrice Direttrice Artistica di Aqua Film Festival, sarà ospite del BIF&ST Festival del Cinema (Bari 21 al 28 marzo 2026) per presentare la sua autobiografi facebook