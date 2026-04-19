Cinema e acqua | aperto il bando per l’Aqua Film Festival 2026

È stato pubblicato il bando per l’undicesima edizione dell’Aqua Film Festival, che si svolgerà nel 2026. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 24 aprile 2026. La rassegna internazionale si concentrerà sul rapporto tra le civiltà e le risorse idriche, coinvolgendo film provenienti da diversi paesi. La partecipazione è aperta a tutte le produzioni cinematografiche che trattano il tema dell’acqua.

Il bando per la partecipazione alla undicesima edizione dell’Aqua Film Festival si chiuderà ufficialmente il 24 aprile 2026, aprendo la strada a una rassegna cinematografica internazionale che metterà al centro il legame tra civiltà e risorse idriche. L’evento, ideato e diretto da Eleonora Vallone, si svilupperà dal 4 al 7 giugno 2026 attraverso la piattaforma MyMovies e culminerà con la cerimonia di premiazione prevista per il 6 giugno presso la Casa del Cinema situata a Villa Borghese, nella capitale. Roma e Venezia al centro di un dialogo tra storia e sostenibilità. Il percorso tematico intitolato Roma et Venetiae Reginae Aquarum – L’acqua unisce le Civiltà costituisce il cuore pulsante di questa nuova edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema e acqua: aperto il bando per l’Aqua Film Festival 2026 The Light Gate- Paranormal Research with Mike Ricksecker Notizie correlate Aqua Film Festival 2026, il 24 aprile scade il bandoAQUA FILM FESTIVAL 2026 XI edizione Dal 4 al 7 giugno 2026 su MyMovies e dal vivo per la premiazione, il 6 giugno 2026 alla Casa del Cinema di... Pluriart Film Festival 2026: il cinema internazionale arriva a PadovaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna a... Contenuti e approfondimenti AQUA FILM FESTIVAL 2026: quando l’acqua diventa cinema, memoria e futuroL’acqua torna protagonista assoluta del grande cinema internazionale con l’Aqua Film Festival 2026, giunto alla sua undicesima edizione, ideato e diretto da Eleonora Vallone. Dal 4 al 7 giugno 2026 il ... ilmessaggero.it Tropea ospita per la prima volta l’Aqua Film Festival: cinema, giovani e ambiente protagonisti dal 2 al 4 ottobre 2025TROPEA (Vibo Valentia) – Debutta per la prima volta a Tropea, dal 2 al 4 ottobre 2025, la decima edizione dell’Aqua Film Festival, diretto da Eleonora Vallone e dedicato quest’anno al tema Aqua & Mito ... ilmessaggero.it