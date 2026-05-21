Appuntamento lungo il corso per amanti di discografia vintage e produzione artistica pop con la Fiera del disco e del fumetto

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo fine settimana, il quartiere si prepara ad accogliere un evento dedicato agli appassionati di musica e fumetti, con la presenza di una fiera che espone dischi vintage e fumetti. L’iniziativa si svolgerà lungo il corso principale, coinvolgendo gli amanti della discografia d’epoca e della produzione artistica pop. La manifestazione segna l’inizio di una serie di eventi programmati per la nuova stagione nel quartiere, che si prevede porteranno movimento e interesse nella zona.

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ANCONA – Con il prossimo weekend si apre una nuova stagione per il Piano San Lazzaro caratterizzata da eventi che animeranno il quartiere. Si comincia il 23 e 24 maggio con la Fiera del disco e del fumetto di Ancona che si svolge lungo il viale pedonale di corso Carlo Alberto. Organizzata in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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