Oggi la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto al palaffari

Oggi si tiene ad Arezzo la 28ª edizione della Fiera del Disco e del Fumetto presso il palaffari. L’evento è organizzato dall’associazione culturale «Fumetti e Dintorni» e si svolge in collaborazione con il patrocinio del Comune di Arezzo, all’interno di Arezzo Fiere. La manifestazione vede la partecipazione di appassionati e collezionisti, pronti a scambiare e acquistare dischi e fumetti.

Arezzo, 8 marzo 2026 – Domenica in compagnia dell’associazione culturale «Fumetti e Dintorni» con la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto, patrocinata dal Comune di Arezzo ad Arezzo Fiere. La manifestazione che spazia in molti altri ambiti del collezionismo è uno fra gli appuntamenti più importanti per gli appassionati. «Con Arezzo abbiamo un legame forte - dicono Giovanni del Rosso Presidente e Stefania Corti Direttrice artistica - è una città famosa per la fiera antiquaria, per la sua tradizione di eventi musicali e artistici e per essere la città di importanti disegnatori e fumettisti. Qui due volte l’anno giunge un pubblico numeroso e preparato, che rende magiche le due giornate dell’evento». 🔗 Leggi su Lanazione.it

