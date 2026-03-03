Torna la Fiera del Disco e del Fumetto Giochi autori famosi e omaggio ai talenti

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo ospita di nuovo la Fiera del Disco e del Fumetto, organizzata dall’associazione culturale

AREZZO Torna ad Arezzo la Fiera del Disco e del Fumetto, organizzata dall’associazione culturale "Fumetti e Dintorni" e patrocinata dal Comune, in programma sabato e domenica. La manifestazione, punto di riferimento per appassionati e collezionisti, celebra fumetti, musica e collezionismo in generale, con uno sguardo particolare ai giovani artisti e al territorio. "Con Arezzo abbiamo un legame forte – dichiarano Giovanni del Rosso, presidente, e Stefania Corti, direttore artistico – città nota per la fiera antiquaria, la tradizione musicale e artistica e per essere patria di importanti fumettisti. Due volte l’anno il pubblico rende magiche le nostre giornate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna la fiera del disco e del fumetto giochi autori famosi e omaggio ai talenti
© Lanazione.it - Torna la Fiera del Disco e del Fumetto. Giochi, autori famosi e omaggio ai talenti

28esima Fiera del disco, fumetto e collezionismoArezzo, 2 marzo 2026 – L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” torna ad Arezzo sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 con la 28° edizione della Fiera...

28esima fiera del disco, fumetto e collezionismo: il programmaL’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” torna ad Arezzo sabato 7 e domenica 8 marzo con la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto,...

Altri aggiornamenti su Fiera del Disco

Temi più discussi: Fiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta Italia; Torna la Fiera del Disco e del Fumetto. Giochi, autori famosi e omaggio ai talenti; Milano e il vinile ritrovato: guida a negozi e fiere verso la Fiera del Disco al PIME; La Fiera del Disco e del Fumetto torna a Torino: vinili rari e tavole da collezione (8 Marzo 2026, Torino).

Cercasi 33 giri rari, torna la Fiera del Disco: appuntamento per collezionisti e appassionatiAppuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo musicale. Torna a Thiene La Mostra mercato del disco, nel centro commerciale Tosano ... ecovicentino.it

fiera del disco torna la fiera delFiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta ItaliaTorna a Genova la Fiera del Disco: sabato 21 e domenica 22 febbraio, presso i Magazzini del Cotone, via Porto Antico modulo 7 e 8, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno ... genovatoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.