torna la fiera del disco e del fumetto giochi autori famosi e omaggio ai talenti

Arezzo ospita di nuovo la Fiera del Disco e del Fumetto, organizzata dall’associazione culturale

AREZZO Torna ad Arezzo la Fiera del Disco e del Fumetto, organizzata dall'associazione culturale "Fumetti e Dintorni" e patrocinata dal Comune, in programma sabato e domenica. La manifestazione, punto di riferimento per appassionati e collezionisti, celebra fumetti, musica e collezionismo in generale, con uno sguardo particolare ai giovani artisti e al territorio. "Con Arezzo abbiamo un legame forte – dichiarano Giovanni del Rosso, presidente, e Stefania Corti, direttore artistico – città nota per la fiera antiquaria, la tradizione musicale e artistica e per essere patria di importanti fumettisti. Due volte l'anno il pubblico rende magiche le nostre giornate".

28esima Fiera del disco, fumetto e collezionismoArezzo, 2 marzo 2026 – L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” torna ad Arezzo sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 con la 28° edizione della Fiera...

28esima fiera del disco, fumetto e collezionismo: il programmaL’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” torna ad Arezzo sabato 7 e domenica 8 marzo con la 28° edizione della Fiera del Disco e del Fumetto,...

