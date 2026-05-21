Appuntamento in Piazza | Dove va la politica italiana?
In piazza si discutono le recenti evoluzioni della politica italiana, tra il governo in carica e le tensioni all’interno del centrodestra. L’opposizione, invece, cerca nuove strategie per rafforzare la propria presenza. Sono in corso confronti e negoziati tra le forze politiche per definire le future alleanze e le scelte da adottare nei prossimi mesi. I cambiamenti in atto potrebbero influenzare l’assetto istituzionale e le decisioni politiche del Paese nel breve termine.
Dal governo Meloni alle tensioni nel centrodestra e all’opposizione in cerca di rilancio: analisi sugli equilibri politici italiani e sugli scenari che potrebbero cambiare il Paese nei prossimi mesi. Con Carlo Tarallo giornalista de La Verità. 🔗 Leggi su Panorama.it
Appuntamento in Piazza con il senatore Alberto Balboni
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