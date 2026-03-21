Cirino Pomicino | l’ironia che salvò la politica italiana

Paolo Cirino Pomicino è una figura chiave nella storia politica italiana, noto per la sua intelligenza pragmatica e una visione a lungo termine. La sua carriera si intreccia con quella di Giulio Andreotti, con cui condivide un rapporto caratterizzato da un’ironia molto presente. La sua presenza nel panorama politico italiano si distingue per le sue capacità di analizzare e affrontare le sfide del momento.

La figura di Paolo Cirino Pomicino emerge dalle pagine della storia politica italiana come un caso singolare di intelligenza pragmatica unita a una visione lungimirante, caratterizzata da un’ironia tagliente che lo legava indissolubilmente a Giulio Andreotti. Il ricordo di Pino Pisicchio ci consegna un ritratto di un uomo capace di navigare tra le crepe della realtà con battute fulminanti, distinguendosi nella Prima per la sua capacità di dare risposte coerenti ai bisogni concreti delle persone. La sua eredità non risiede solo nelle cariche ricoperte, ma nell’abilità di trasformare l’astuzia politica in uno strumento di sopravvivenza e di analisi sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cirino Pomicino: l’ironia che salvò la politica italiana Articoli correlati Leggi anche: Paolo Cirino Pomicino, De Luca: “Un autorevole protagonista della vita politica italiana” Leggi anche: La politica perde un altro democristiano: addio Paolo Cirino Pomicino Contenuti e approfondimenti su Cirino Pomicino Temi più discussi: Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride; Chef René Redzepi lascia il Noma dopo le accuse di violenze, mi assumo le responsabilità delle mie azioni; Adriano Celentano e il figlio segreto Antonio Segatori Biscardi, il Molleggiato ricorre a Giulia Bongiorno. Pomicino, ‘o ministro se n’è andato. Simbolo del potere Dc e della Prima RepubblicaIl medico napoletano che divenne un leone dell’agone politico aveva 86 anni. Andreottiano, fu travolto da Mani Pulite, poi il ritorno da europarlamentare ... quotidiano.net Cirino, l’Andreottiano del Regno di Napoli. Il ricordo di PisicchioIl filo che legava Paolo Cirino Pomicino a Giulio Andreotti, suo capo corrente democristiano in tutta la Prima Repubblica, oltre l’indubbia intelligenza generosamente donata loro alla nascita, era l’i ... formiche.net E' morto Paolo Cirino Pomicino, aveva 86 anni. Storico esponente della DC, vicino a Giulio Andreaotti, venne coinvolto dallo scandalo Tangentopoli, ma poi tornò in politica negli anni 2000. facebook È morto Paolo Cirino #Pomicino, l’ex ministro Dc aveva 86 anni. Il cordoglio della politica per uno dei protagonisti della cosiddetta Prima Repubblica. #Tg1 Mario De Pizzo x.com