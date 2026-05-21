Appuntamento allo IED di Milano il 27 maggio

Il 27 maggio si terrà un evento presso l'istituto di design a Milano, dedicato alle sfide e alle opportunità del settore moda. L'incontro offrirà uno spazio per discutere delle future direzioni del sistema moda e cercare soluzioni pratiche in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti. La giornata prevede interventi di professionisti del settore e momenti di confronto, rivolti a chi lavora o ha interesse nel campo della moda e del design.

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