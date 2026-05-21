Appuntamento allo IED di Milano il 27 maggio
Il 27 maggio si terrà un evento presso l'istituto di design a Milano, dedicato alle sfide e alle opportunità del settore moda. L'incontro offrirà uno spazio per discutere delle future direzioni del sistema moda e cercare soluzioni pratiche in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti. La giornata prevede interventi di professionisti del settore e momenti di confronto, rivolti a chi lavora o ha interesse nel campo della moda e del design.
«U n’occasione per interrogarsi sulle prospettive del sistema moda e provare a individuare nuove risposte in un contesto complesso e in continua evoluzione». Così Alessandro Calascibetta, direttore di Style Magazine, racconta la seconda edizione del Fashion Talk organizzato dal magazine RCS: un momento di riflessione e confronto tra giornalisti, professionisti del settore, esperti di comunicazione, creativi e studenti. Stella McCartney, la collezione PE 2026 indica la strada per una moda sostenibile X Leggi anche › Moda, è l’era delle collaborazioni. Le ultime che (forse) vi siete persi Il futuro della moda tra Informazione. Comunicazione. Mercati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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