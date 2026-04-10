Oggi, presso le Gallerie d’Italia a Torino, si tiene un evento dedicato alla fotografia, che si svolge tra le 15.00 e le 18.30. Durante l’iniziativa, le immagini non vengono semplicemente mostrate alle pareti, ma vengono portate a un tavolo, creando uno spazio di confronto pubblico. La manifestazione si svolge presso lo IED e mira a coinvolgere i partecipanti in un dialogo diretto sulle immagini presentate.

Oggi, dalle 15.00 alle 18.30, alle Gallerie d’Italia – Torino, la fotografia esce dalla parete e si dispone attorno a un tavolo. Succede con The Searchlights, un appuntamento inserito in EXPOSED Torino Foto Festival, che coinvolge gli studenti di Fotografia di IED Istituto Europeo di Design Torino, Milano e Roma all’interno del progetto triennale Ti vorrei dire, sviluppato in collaborazione con Gallerie d’Italia e Intesa Sanpaolo. La premessa parte da una semplice domanda: come si rappresenta il presente oggi? I lavori non cercano una risposta unitaria, ma costruiscono una costellazione di punti di vista. Emergenze sociali, vulnerabilità individuali, desideri collettivi e tensioni politiche vengono affrontati senza scorciatoie narrative. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Allo IED la fotografia diventa uno spazio pubblico di confronto

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Il mio ritorno alla reflex dopo anni di mirrorless diventa una scelta. Per il Festival di Cannes 2026 cercherò di riportare la fotografia allo scatto e non una mera selezione. Reflex, sono impazzito L’editoriale di Andrea Andreetta per SUGARPULP magazine. - facebook.com facebook