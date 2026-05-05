Le prese elettriche sono in realtà un cassetto per nascondere la droga | sposi incensurati arrestati a Caivano

Due cittadini incensurati sono stati arrestati a Caivano dai carabinieri. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che dietro le prese elettriche era stato realizzato un vano nascosto. All’interno, sono state trovate sostanze stupefacenti che i due coniugi tentavano di occultare. L’arresto è scattato sul posto, e la droga è stata sequestrata. La coppia è ora a disposizione delle autorità competenti.

Marito e moglie, incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri a Caivano: i due non sono riusciti a nascondere in tempo la droga nel vano ricavato dietro le prese elettriche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bacoli, pusher incensurati in azione: arrestati tre giovani dai carabinieriI carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato tre giovani incensurati di 18 e 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze... Caivano, sposi insospettabili trasformano casa in base dello spaccio: scoperto nascondiglio segreto nel muroA Caivano, in una tranquilla zona residenziale lontana dal noto Parco Verde, i Carabinieri hanno scoperto e smantellato una vera e propria attività... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caivano, droga nascosta dalle prese della corrente: arrestata coppia di sposi incensurati; Caivano, blitz antidroga in piena zona residenziale in un appartamento insospettabile; Forzieri della droga dietro prese finte, presa coppia di insospettabili; Caivano, sposi insospettabili trasformano casa in base dello spaccio: scoperto nascondiglio segreto nel muro. Le prese elettriche sono in realtà un cassetto per nascondere la droga: sposi incensurati arrestati a CaivanoMarito e moglie, incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri a Caivano: i due non sono riusciti a nascondere in tempo la droga nel vano ricavato ... fanpage.it Caivano, presa elettrica per nascondere stupefacenti: arrestati due giovani sposiCaivano - La criminalità organizzata e lo spaccio non si limitano alle note piazze del Parco Verde di Caivano. In una tranquilla zona residenziale, una coppia ... cronachedellacampania.it Caivano, droga nascosta dalle prese della corrente: arrestata coppia di sposi incensurati - facebook.com facebook