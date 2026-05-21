Approvato il salario minimo nei bandi pubblici Ma Uil e Cisl non ci stanno | È solo propaganda
Il consiglio comunale di Santarcangelo ha approvato una mozione che include l’introduzione del salario minimo nei bandi pubblici. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: le organizzazioni sindacali Uil e Cisl hanno espresso il loro dissenso, definendo la mossa come una forma di propaganda. La questione ha portato a uno scontro tra le forze politiche e le sigle sindacali, con dibattiti aperti sulla validità dell’intervento e sui suoi effetti pratici nel settore pubblico.
Scontro politico e sindacale a Santarcangelo. Il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Patrick Francesco Wild (nella foto), capogruppo di Pensa-Una mano per Santarcangelo, capogruppo della lista civica di maggioranza PenSa, per "introdurre il salario minimo di almeno 9 euro lordi l’ora per i lavoratori delle aziende che si aggiudicano appalti del Comune". Proposta approvata dalla sola maggioranza, mentre Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Luigi Berlati hanno votato contro sollevando non poche polemiche. Per Wild "si tratta di una battaglia di civiltà per tutelare il valore del lavoro sulla scia di altre realtà romagnole". La mozione punta a contrastare il lavoro inserendo clausole sociali e premiando l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al massimo ribasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
SALARIO MINIMO. Un inizio...
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