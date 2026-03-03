Salario minimo nei bandi pubblici a Polignano | più punti a chi paga i lavoratori almeno 9 euro all' ora

A Polignano, nelle gare pubbliche, le aziende che pagano i lavoratori almeno 9 euro all'ora ottengono più punti. Questa misura riguarda i cantieri di lavori pubblici e mira a favorire le imprese che rispettano questa soglia salariale. L'obiettivo è incentivare il rispetto delle condizioni salariali nel settore. La normativa si applica specificamente ai bandi di gara pubblici.

Le aziende che applicheranno la paga di almeno 9 euro all'ora, ai dipendenti impegnati nei cantieri di lavori pubblici, avranno maggiori possibilità di aggiudicarsi il bando di gara. Il meccanismo premiante è diventato realtà nel Comune di Polignano: il Consiglio cittadino, infatti, ha approvato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Gualtieri predica il salario minimo e poi paga i lavoratori 4,5 euro l’ora

Il primo atto di Fico: la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l’ora nei contratti pubblici regionaliLa proposta di legge approda in Consiglio regionale: ma qual è il meccanismo del salario minimo a 9 euro ora?.

Una selezione di notizie su Salario minimo

Temi più discussi: Salario minimo negli appalti, passa la mozione: niente soglia fissa ma criteri premianti; Salario minimo negli appalti del Comune di Tarquinia, 9 euro all'ora agli operai?; Galletti, La sfida è tradurre il confronto politico in risposte concrete; Concorsi pubblici: no al limite di 30 anni o anche di altre età a determinate condizioni con nuova sentenza.

Salario minimo, il Cdx: Legge non trova applicazione, lontani da promesse elettoraliPer l’assessore regionale Lenzi: La Giunta non ha sospeso applicazione, presto gara affidamento con legge su salario minimo ... gonews.it

Salario minimo negli appalti, Stella e Ferri (FI): La legge regionale rischia di essere uno spot elettoraleLa legge regionale sul salario minimo per gli appalti pubblici in Toscana rischia di essere soltanto uno spot elettorale. Vogliamo capire in quanti bandi ... gonews.it

MOZIONE SUL SALARIO MINIMO NELL’ULTIMO Consiglio regionale FVG: SECONDO LA LEGA LIVELLA I SALARI... Nel breve spezzone ascoltate la tesi del capogruppo della Lega Calligaris: se stabilisci un salario minimo, tutti i salari tenderanno a quel livel - facebook.com facebook

Salario minimo, dallo scontro al quasi accordo x.com