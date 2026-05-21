Approvato dalla Regione Lazio un emendamento di 250.000 euro a sostegno della promozione del cinema in sala

Durante la discussione dell’assestamento di bilancio, la Regione Lazio ha approvato un emendamento da 250.000 euro destinato alla promozione del cinema in sala. La decisione è stata presa nel corso della seduta, con l’obiettivo di sostenere le attività legate alla promozione cinematografica e favorire la presenza del pubblico nelle sale. La cifra approvata sarà assegnata a specifici progetti e iniziative per rafforzare il settore cinematografico locale.

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