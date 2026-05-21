Approvato dalla Regione Lazio un emendamento di 250.000 euro a sostegno della promozione del cinema in sala

Da lopinionista.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la discussione dell’assestamento di bilancio, la Regione Lazio ha approvato un emendamento da 250.000 euro destinato alla promozione del cinema in sala. La decisione è stata presa nel corso della seduta, con l’obiettivo di sostenere le attività legate alla promozione cinematografica e favorire la presenza del pubblico nelle sale. La cifra approvata sarà assegnata a specifici progetti e iniziative per rafforzare il settore cinematografico locale.

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ROMA – Durante la discussione dell’assestamento di bilancio, grazie all’intervento del presidente della Commissione Cultura Luciano Crea e del vice presidente Luciano Nobili che ha raccolto la richiesta di sostegno da parte dell’esercizio cinematografico, l’assemblea ha approvato un emendamento che destinerà 250.000 euro alla promozione del cinema sul grande schermo. Pertanto ANEC Lazio desidera esprimere un profondo ringraziamento al Presidente, alla Giunta e in particolare al vicepresidente che ha proposto l’emendamento in Commissione e all’assessore al bilancio Giancarlo Righini. «Questo stanziamento è un segnale importante, che dimostra... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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