Approvato dalla Regione Lazio un emendamento di 250.000 euro a sostegno della promozione del cinema in sala
Durante la discussione dell’assestamento di bilancio, la Regione Lazio ha approvato un emendamento da 250.000 euro destinato alla promozione del cinema in sala. La decisione è stata presa nel corso della seduta, con l’obiettivo di sostenere le attività legate alla promozione cinematografica e favorire la presenza del pubblico nelle sale. La cifra approvata sarà assegnata a specifici progetti e iniziative per rafforzare il settore cinematografico locale.
ROMA – Durante la discussione dell’assestamento di bilancio, grazie all’intervento del presidente della Commissione Cultura Luciano Crea e del vice presidente Luciano Nobili che ha raccolto la richiesta di sostegno da parte dell’esercizio cinematografico, l’assemblea ha approvato un emendamento che destinerà 250.000 euro alla promozione del cinema sul grande schermo. Pertanto ANEC Lazio desidera esprimere un profondo ringraziamento al Presidente, alla Giunta e in particolare al vicepresidente che ha proposto l’emendamento in Commissione e all’assessore al bilancio Giancarlo Righini. «Questo stanziamento è un segnale importante, che dimostra... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Sullo stesso argomento
Assegno unico, la svolta attesa: cade il vincolo della residenza. Il sostegno si apre a frontalieri e figli in Ue. Emendamento approvatoL’Italia abbatte uno dei muri più contestati del welfare per le famiglie, mettendo fine a una discriminazione che da anni penalizzava migliaia di...
Dalla Regione 150.000 euro per il ponte di RigutinoCon una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo...
Approvato dalla Regione Lazio un emendamento di 250.000 euro a sostegno della promozione del cinema in sala. Lo annuncia ANEC Lazio - Associazione Nazionale Esercenti Cinema. rbcasting.com/?p=160297 x.com
La Regione Lazio guidata dal presidente Rocca ha approvato e finanziato il Progetto Ponte volto all’acquisto di prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati. Questo progetto è stato presentato dalla ASL Latina per comples facebook
Approvato dalla Regione Lazio un emendamento di 250.000 euro a sostegno della promozione del cinema in salaDurante la discussione dell’assestamento di bilancio, grazie all’intervento del Presidente della Commissione Cultura Luciano Crea e del Vicepresidente Luciano Nobili che ha raccolto la richiesta di so ... rietinvetrina.it
Edilizia sociale Lazio, approvato nuovo regolamento canone calmieratoCiacciarelli: 'Dopo 14 anni criteri finalmente aggiornati' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. Grazie ad un importante lavoro di dialogo e di confronto sviluppatosi in qu ... expartibus.it
È stata avviata un'indagine dopo la morte di almeno 18 lupi e di diversi altri animali selvatici, rinvenuti negli ultimi giorni nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. reddit