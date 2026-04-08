Assegno unico la svolta attesa | cade il vincolo della residenza Il sostegno si apre a frontalieri e figli in Ue Emendamento approvato
Il governo italiano ha approvato un emendamento che elimina il vincolo di residenza per l’assegno unico, consentendo a frontalieri e figli residenti in altri paesi dell’Unione Europea di accedere al sostegno. Questa modifica modifica le regole precedenti, che limitavano l’erogazione del beneficio a chi risiedeva sul territorio nazionale. La decisione mira a allineare le norme italiane con le direttive europee e a ridurre le discriminazioni tra i lavoratori.
L’Italia abbatte uno dei muri più contestati del welfare per le famiglie, mettendo fine a una discriminazione che da anni penalizzava migliaia di lavoratori e teneva il Paese sotto la lente dell’Unione Europea. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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