Assegno unico la svolta attesa | cade il vincolo della residenza Il sostegno si apre a frontalieri e figli in Ue Emendamento approvato

Il governo italiano ha approvato un emendamento che elimina il vincolo di residenza per l’assegno unico, consentendo a frontalieri e figli residenti in altri paesi dell’Unione Europea di accedere al sostegno. Questa modifica modifica le regole precedenti, che limitavano l’erogazione del beneficio a chi risiedeva sul territorio nazionale. La decisione mira a allineare le norme italiane con le direttive europee e a ridurre le discriminazioni tra i lavoratori.