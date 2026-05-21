Approfittano della folla per il Giro d' Italia e rubano in chiesa e in un negozio
Durante il passaggio dell'11esima tappa del Giro d'Italia, i carabinieri di Chiavari hanno denunciato cinque persone responsabili di aver approfittato della folla per compiere furti. Le indagini sono state avviate dopo aver raccolto testimonianze e verificato alcune denunce di furto avvenute in una chiesa e in un negozio della zona. Le persone coinvolte sono state identificate e portate in caserma per accertamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di maggiore attenzione durante eventi pubblici molto affollati.
Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri di Chiavari in occasione del passaggio dell'11esima tappa del Giro d'Italia. I militari hanno intensificato i controlli proprio in vista del transito dei ciclisti nella cittadina del Tigullio, e sono riusciti a sventare i piani di alcuni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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