Approfittano della folla per il Giro d' Italia e rubano in chiesa e in un negozio

Durante il passaggio dell'11esima tappa del Giro d'Italia, i carabinieri di Chiavari hanno denunciato cinque persone responsabili di aver approfittato della folla per compiere furti. Le indagini sono state avviate dopo aver raccolto testimonianze e verificato alcune denunce di furto avvenute in una chiesa e in un negozio della zona. Le persone coinvolte sono state identificate e portate in caserma per accertamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di maggiore attenzione durante eventi pubblici molto affollati.

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