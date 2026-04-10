Nerviano ladri rubano tutti i pluviali in rame della chiesa di Santo Stefano

Nella notte tra l'9 e il 10 aprile, a Nerviano, alcuni ladri hanno rubato diversi pluviali in rame dalla chiesa di Santo Stefano, situata nel centro del paese vicino al parcheggio utilizzato per le cerimonie. Il materiale trafugato si trovava sul lato dell’edificio rivolto verso il parcheggio. Non ci sono altre persone o elementi coinvolti nel furto, né sono stati segnalati danni all'edificio.

Nerviano (Milano), 10 aprile 2026 – Torna l’allarme furti di rame a Nerviano. Nella notte scorsa ignoti hanno preso di mira la chiesa di Santo Stefano, nel pieno centro del paese, dove sono stati sottratti diversi pluviali in rame dal lato del parcheggio utilizzato per le cerimonie. Un episodio che colpisce non solo per il danno materiale, ma anche per il valore simbolico del luogo interessato, punto di riferimento per la comunità locale. Il furto è avvenuto in una delle zone più centrali del capoluogo, aumentando il senso di preoccupazione tra i cittadini. Nella stessa notte, un episodio analogo si è verificato anche nella vicina via San Giovanni Bosco, strada che conduce a piazza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano, ladri rubano tutti i pluviali in rame della chiesa di Santo Stefano Roncaro, ladri di rame alla chiesa parrocchiale: rubati 6 metri di pluvialiRoncaro (Pavia), 29 marzo 2026 - Ladri di rame in azione a Roncaro, ai danni della chiesa di san Michele Arcangelo. “Cacciatori di rame” anche a Santo Spirito: dopo i tombini tocca alle grondaie della chiesaI malviventi hanno colpito la parrocchia di piazza Indipendenza portando via i canali di scolo in metallo pregiato.