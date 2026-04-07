A Sora, un uomo e una donna di nazionalità romena sono stati denunciati per furto aggravato di abbigliamento. I due avrebbero approfittato di un guasto all’antitaccheggio di un negozio per compiere il furto. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno individuato i responsabili. La merce rubata è stata recuperata e restituita.

Due cittadini romeni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Sora. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato locale, i due avrebbero sottratto capi di abbigliamento da un esercizio commerciale, approfittando del mancato funzionamento del sistema antitaccheggio. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività di indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Sora. Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due persone, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena. I due sono stati accusati di aver commesso un furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento della città volsca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sora, approfittano del guasto all’antitaccheggio e rubano abiti: fermati un uomo e una donna

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