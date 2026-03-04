Appiano Gentile Inter | Inizia il lavoro dei nerazzurri in vista del derby

L'Inter ha iniziato gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista del prossimo derby. La squadra lavora sulla preparazione, mentre alcuni giocatori sono in recupero da infortuni e altri sono diffidati. La rosa si mantiene concentrata per l’importante appuntamento, con aggiornamenti sulle condizioni dei singoli che arriveranno nelle prossime ore. La situazione si definisce giorno dopo giorno nel quartier generale nerazzurro.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.