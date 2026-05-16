Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista del Verona

L’Inter si sta preparando per la partita contro il Verona, con sessioni di allenamento che si sono concentrate sulla rifinitura. Sono stati valutati gli infortunati e i loro tempi di recupero, mentre sono stati monitorati anche i giocatori diffidati. Le ultime notizie arrivano da Appiano Gentile, con aggiornamenti sui possibili rientri e sulle scelte tecniche da parte dello staff. La squadra si sta allenando con attenzione in vista della prossima sfida di campionato.

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