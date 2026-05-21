Al Bioparco di Roma si svolge la giornata dedicata alle api e agli altri insetti, con un programma che include numerosi laboratori interattivi. L’evento invita i visitatori a scoprire le caratteristiche e il ruolo di questi animali, considerati tra i più numerosi sulla Terra. Durante la giornata vengono proposte attività pratiche per approfondire la conoscenza di api, farfalle, coleotteri e altri insetti, offrendo un’occasione di approfondimento sulla biodiversità di questi piccoli esseri viventi.

Cosa: La giornata-evento ‘Api e altri insetti’ ricca di laboratori tematici interattivi per esplorare il gruppo animale più abbondante della Terra.. Dove e Quando: Presso il Bioparco di Roma, domenica 24 maggio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 17.00.. Perché: Per sfatare paure e pregiudizi diffusi, immergendosi nella frenetica e affascinante vita delle api e comprendendo il loro ruolo ecologico cruciale per il nostro pianeta.. Un Tuffo nel Microcosmo delle Api. La natura nasconde spesso le sue meraviglie più grandi nelle creature più piccole, e il mondo degli insetti rappresenta senza dubbio uno degli ecosistemi più complessi e affascinanti da esplorare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Api e Altri Insetti: Scoprire la Biodiversità al Bioparco di Roma

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