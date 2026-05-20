Domenica 24 maggio 2026 giornata su api e altri insetti al Bioparco

Domenica 24 maggio 2026 il Bioparco dedica una giornata agli insetti, con l’evento intitolato ‘Api e altri insetti’. L’attività inizia alle ore 11 e prevede diverse iniziative rivolte al pubblico per approfondire il ruolo di api e insetti impollinatori. Durante l’intera giornata sono previste dimostrazioni e incontri con esperti per illustrare le caratteristiche di questi animali e il loro contributo all’ecosistema. L’evento si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e tutela ambientale.

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Domenica 24 maggio 2026 il Bioparco organizza la giornata dal titolo ‘Api e altri insetti’. Dalle ore 11.00 alle 17.00 sarà possibile partecipare a cinque laboratori ispirati agli insetti, il gruppo animale più abbondante sulla terra: ‘nel mondo delle api’, per osservare da vicino la frenetica attività di un alveare, comprenderne l’organizzazione sociale, il ruolo ecologico e provare a riconoscere l’ape regina. ‘Impollinazione in azione’, in cui si potranno conoscere tutti i segreti dell’arnia, apprendere come lavorano gli impollinatori e quanto sia fondamentale il loro ruolo anche per l’alimentazione umana. ‘Insettopia: amici da scoprire’, tra giochi e quiz ci si potrà trasformare in entomologi per un giorno e compiere un viaggio alla scoperta della biodiversità degli insetti per sfatare paure e pregiudizi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Domenica 24 maggio 2026 giornata su api e altri insetti al Bioparco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Domenica 24 maggio in programma la Giornata ecologica regionale 2026: questanno protagoniste le api Sullo stesso argomento Leggi anche: Serie A 2025-2026, ultima giornata domenica 24 maggio: orari, classifica e pronostici Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026 domenica 24 maggio: gli eventi in LombardiaDomenica 24 maggio nell'ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall'Associazione Dimore... Domenica 24 maggio 2026 - ore 11 inaugurazione Ella Littwitz e Natalia Romik a ARTE IN MEMORIA 12, la rassegna di arte contemporanea a cura di Adachiara Zevi. Sinagoga di Ostia antica info: ostiaantica.cultura.gov.it/arte-in-memori… x.com #noadv Giro d'Italia - Domenica 24 Maggio reddit Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026 domenica 24 maggio: gli eventi in LombardiaUn’occasione per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali ... ilgiorno.it Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio (e come si vota)Sono chiamati al voto più di sei milioni di italiani. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura delle urne. Tutto quello che c'è da sapere ... today.it