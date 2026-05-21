Aperto l' impianto Vincenzo D' Amico ma solo alcune strutture sono fruibili

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto l’impianto sportivo polifunzionale outdoor intitolato a Vincenzo D’Amico, che serve i quartieri Nuova Latina e Nascosa. Le chiavi sono state consegnate e il campo sarà accessibile tutti i giorni. Tuttavia, solo alcune strutture sono al momento fruibili, mentre altre rimangono chiuse. Il riavvio dell’impianto avviene dopo alcuni mesi di chiusura, determinata dai tempi necessari per l’affidamento in gestione. La riapertura completa non è ancora stata annunciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le chiavi sono state consegnate, e ora il campo sportivo polifunzionale outdoor “Vincenzo D’Amico” a servizio dei quartieri Nuova Latina e Nascosa di Latina verrà aperto tutti i giorni, dopo i mesi in cui è stato chiuso a causa dei tempi per l’affidamento in gestione, anche se al momento saranno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Aperto il campo sportivo Vincenzo D'Amico, ma solo alcune strutture sono fruibiliLe chiavi sono state consegnate, e ora il campo sportivo polifunzionale outdoor “Vincenzo D’Amico” a servizio dei quartieri Nuova Latina e Nascosa di...

Latina, apre l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico: area fitness e pista già fruibiliLatina, 21 maggio 2026 – L’impianto sportivo Vincenzo D’Amico, da oggi, è aperto.

aperto l impianto vincenzoAperto il campo sportivo Vincenzo D'Amico, ma solo alcune strutture sono fruibiliConsegnate le chiavi al Centro Fitness Montello che ha sottoscritto un patto di collaborazione con il Comune. Subito disponibili l’area fitness e la pista di atletica ... latinatoday.it

aperto l impianto vincenzoLatina, aperto l'impianto sportivo Vincenzo D'AmicoIl sindaco Matilde Celentano e l’assessore Andrea Chiarato hanno consegnato le chiavi della struttura al presidente del Centro Fitness Montello, Sergio Zonzin ... latinaoggi.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web