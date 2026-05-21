Aperto l' impianto Vincenzo D' Amico ma solo alcune strutture sono fruibili

È stato aperto l’impianto sportivo polifunzionale outdoor intitolato a Vincenzo D’Amico, che serve i quartieri Nuova Latina e Nascosa. Le chiavi sono state consegnate e il campo sarà accessibile tutti i giorni. Tuttavia, solo alcune strutture sono al momento fruibili, mentre altre rimangono chiuse. Il riavvio dell’impianto avviene dopo alcuni mesi di chiusura, determinata dai tempi necessari per l’affidamento in gestione. La riapertura completa non è ancora stata annunciata.

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