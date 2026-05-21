Aperto il campo sportivo Vincenzo D' Amico ma solo alcune strutture sono fruibili

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campo sportivo Vincenzo D'Amico, situato tra i quartieri Nuova Latina e Nascosa, è stato riaperto dopo mesi di chiusura. Le chiavi sono state consegnate, e ora alcune strutture sono accessibili al pubblico ogni giorno. La riapertura riguarda principalmente le aree esterne, mentre altre zone rimangono ancora chiuse o non accessibili. La decisione segue il procedimento di affidamento in gestione avviato dal Comune, che ha portato all'apertura parziale del complesso sportivo.

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Le chiavi sono state consegnate, e ora il campo sportivo polifunzionale outdoor “Vincenzo D’Amico” a servizio dei quartieri Nuova Latina e Nascosa di Latina verrà aperto tutti i giorni, dopo i mesi in cui è stato chiuso a causa dei tempi per l’affidamento in gestione, anche se al momento saranno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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