Campo Vincenzo D' Amico Chiarato | È controllato e sarà aperto dopo l' assegnazione della gestione

Il campo sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico” è sotto controllo grazie a un sistema di telecamere di videosorveglianza. La gestione dell’impianto sarà aperta solo dopo l’assegnazione ufficiale, ma attualmente sono stati individuati alcuni individui all’interno dell’area. La presenza di persone è stata confermata attraverso le immagini catturate dalle telecamere, che monitorano costantemente il sito.

Il nuovo campo sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico” è controllato e, anzi, proprio grazie al sistema di telecamere di videosorveglianza è stato possibile individuare la presenza di persone all’interno. Lo assicura l’assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato, dopo le voci sulla presenza di cittadini all’interno del nuovo campo, non ancora aperto al pubblico. Secondo Chiarato, “l’apertura di uno dei cancelli laterali è stata causata da un atto di forzatura, e non da una mancanza di attenzione nella gestione dell’impianto”. Inoltre, “l’impianto di videosorveglianza è attivo e funzionante, dotato di sensori che rilevano il movimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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