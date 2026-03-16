A Sesto, la Casa di Comunità di via Oslavia è ora aperta, con nuovi ambulatori specialistici e la presenza continua di medici di base. Recentemente, il sindaco e i vertici dell’Asst Nord Milano hanno tenuto un incontro urgente per discutere dei servizi socio-sanitari richiesti dalla città e delle esigenze legate alla struttura. La discussione si è concentrata sulle modalità di miglioramento e mantenimento dei servizi offerti.

Un incontro urgente con il sindaco e con i vertici dell’ Asst Nord Milano "per affrontare il tema dei servizi socio-sanitari necessari per la città, con particolare riferimento alla Casa di Comunità di via Oslavia ". Lo ha stabilito l’assemblea che si è riunita sabato e che è stata promossa dalla Rete salute e sanità pubblica, che riunisce comitati, associazioni e singoli cittadini. In assenza di risposte, saranno attivate "iniziative di informazione e mobilitazione". La nuova struttura, dopo anni di attesa, ha aperto oggi con i primi servizi e già si porta dietro alcune polemiche. In particolare, si chiede la riapertura del centro prelievi di via Marx, chiuso per aprire quello nella neonata casa di comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, la Casa di Comunità è aperta: "Ospiti più ambulatori specialistici. E ci siano sempre medici di base"

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