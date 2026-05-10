Un chilometro di tavolini all’aperitivo più lungo del mondo

Un evento unico ha portato un chilometro di tavoli lungo la carreggiata, coinvolgendo cinquanta attività tra bar, ristoranti e hotel. Durante l’evento sono state allestite cinque postazioni DJ sulle terrazze degli alberghi, creando un percorso lungo e animato dedicato all’aperitivo. Le attività hanno collaborato per organizzare questa iniziativa, che ha visto clienti sedersi ai tavoli disposti lungo la strada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui