Un chilometro di tavolini all’aperitivo più lungo del mondo
Un evento unico ha portato un chilometro di tavoli lungo la carreggiata, coinvolgendo cinquanta attività tra bar, ristoranti e hotel. Durante l’evento sono state allestite cinque postazioni DJ sulle terrazze degli alberghi, creando un percorso lungo e animato dedicato all’aperitivo. Le attività hanno collaborato per organizzare questa iniziativa, che ha visto clienti sedersi ai tavoli disposti lungo la strada.
Un chilometro di tavoli sulla carreggiata, cinquanta attività coinvolte tra bar, ristoranti e hotel, cinque postazioni dj sulle terrazze degli alberghi. Igea Marina si prepara a inaugurare il nuovo lungomare con una festa destinata a diventare uno degli eventi simbolo dell’avvio di stagione. L’appuntamento è per sabato 23 maggio, dalle 18.30 alle 23, con l’ Igea Summer Opening: "Non solo un taglio del nastro – spiegano gli organizzatori – ma un grande brindisi collettivo con l’obiettivo di dar vita all’aperitivo più lungo del mondo". Alle 18.30 partiranno musica diffusa, performer e atmosfere felliniane lungo tutto il tratto del lungomare Pinzon.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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