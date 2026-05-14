Bicincittà aperitivo al tramonto e Reggio Pickleball Fest | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutto pronto per un nuovo weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Appuntamento al teatro Cilea con Minchia signor tenente e al Museo d’Arte Alfonso Frangipane ci sarà Persefone. Torna Bicincittà e ancora sport protagonista con Reggio Pickleball Fest. E ancora da segnalare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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