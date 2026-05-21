Aosta il piano di Rocco | manutenzione costante e nuove vetrine

Aosta sta pianificando interventi di manutenzione continua e l’installazione di nuove vetrine nei quartieri centrali. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi commerciali vuoti per rafforzare l’immagine della zona. Sono state sollecitate risorse per assicurare un controllo regolare e capillare nelle aree periferiche della città. Restano aperte le domande su come verranno gestite le trasformazioni delle vetrine e quali strumenti saranno impiegati per garantire un monitoraggio efficace.

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