L’attore Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ad Aosta dopo una caduta che gli ha provocato una frattura alla gamba. L’incidente ha causato la sospensione delle riprese della serie televisiva “Rocco Schiavone”. Attualmente, si attende il decorso post-operatorio e aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attore.

Marco Giallini operato d'urgenza ad Aosta dopo una brutta caduta. Frattura alla gamba per l’attore: stop alle riprese della serie "Rocco Schiavone". Marco Giallini è stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico nelle ultime ore a seguito di un incidente avvenuto ad Aosta. L’attore si trova nel capoluogo valdostano per le riprese della settima stagione di "Rocco Schiavone", la fortunata serie Rai che lo vede protagonista nei panni del burbero vicequestore romano trasferito tra le montagne. L'imprevisto ha costretto l'artista a interrompere momentaneamente il lavoro sul set per affidarsi alle cure dei medici. Il sinistro non è avvenuto durante una scena d’azione, bensì nel privato: Marco Giallini sarebbe inciampato violentemente mentre camminava nei pressi del suo alloggio aostano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Marco Giallini: infortunio ad Aosta e operazione d’urgenza per il volto di Rocco Schiavone

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Marco #Giallini si sarebbe fratturato una gamba ad #Aosta, dove erano in corso le riprese di #RoccoSchiavone. #tv #televisione x.com