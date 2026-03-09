Manfredonia Ippocampo | Questa è la situazione serve manutenzione costante

Al villaggio Ippocampo di Manfredonia, sono state scattate alcune foto recenti che mostrano lo stato attuale della zona. Un rappresentante ha dichiarato che la situazione richiede interventi di manutenzione regolari per mantenere le condizioni ottimali. La necessità di interventi continui è stata evidenziata senza entrare in dettagli sulle cause o sui responsabili.

Villaggio Ippocampo – queste foto sono state scattate in questi giorni. Questa è la situazione reale che molti proprietari e residenti vedono ogni giorno nel villaggio. Come è possibile che con lo stesso bilancio di qualche anno fa il Villaggio Ippocampo sia oggi tenuto molto peggio? Un villaggio non può essere gestito con interventi occasionali quando il degrado diventa evidente. I condomini pagano regolarmente le quote condominiali e hanno diritto a vivere in un villaggio pulito, curato e mantenuto 365 giorni l’anno. Adesso è legittimo chiedere spiegazioni chiare sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse del supercondominio.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

