Aosta, un’esplosione si è verificata durante un addestramento al poligono, causando il ferimento di due militari. Secondo le prime ricostruzioni, un’allieva avrebbe fatto cadere una granata, che è quindi esplosa. Non sono stati diffusi dettagli su come l’ordigno sia stato maneggiato o caduto. L’istruttore presente sul posto avrebbe cercato di proteggere i colleghi durante l’esplosione, ma le circostanze precise di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento.

? Punti chiave Come ha fatto l'allieva a far cadere l'ordigno durante l'addestramento?. Cosa ha fatto l'istruttore per proteggere i colleghi durante l'esplosione?. Perché le procedure di sicurezza non hanno impedito l'incidente al poligono?. Chi dovrà rispondere della gestione del materiale bellico a Saumont?.? In Breve L'incidente è avvenuto il 20 maggio intorno alle ore 15:30 a Saumont.. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Parini di Aosta.. I Carabinieri effettuano rilievi tecnici sul poligono per verificare le procedure.. L'esplosione è causata dalla caduta accidentale di un ordigno da un'allieva.. Due militari del Centro addestramento alpino sono finiti all’ospedale Parini di Aosta dopo l’esplosione accidentale di una granata nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, presso il poligono di regione Saumont. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, esplode una granata al poligono: due militari feriti

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