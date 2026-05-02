Esplode una bombola Gpl in una casa nel Bresciano due feriti | sono madre e figlio

Da fanpage.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, poco dopo le otto, una bombola di GPL è esplosa all’interno di una abitazione nel comune di Berzo Demo, nel Bresciano. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone, madre e figlio, che si trovavano nella casa al momento dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza.

Questa mattina, poco dopo le 8, è esplosa una bombola Gpl in una casa a Berzo Demo (Brescia). Due le persone ferite: sono mamma e figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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