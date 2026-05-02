Esplode una bombola Gpl in una casa nel Bresciano due feriti | sono madre e figlio

Questa mattina, poco dopo le otto, una bombola di GPL è esplosa all’interno di una abitazione nel comune di Berzo Demo, nel Bresciano. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone, madre e figlio, che si trovavano nella casa al momento dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza.

Questa mattina, poco dopo le 8, è esplosa una bombola Gpl in una casa a Berzo Demo (Brescia). Due le persone ferite: sono mamma e figlio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, esplode una bombola gpl in casa: due feriti gravi, decine di sfollatiEsplode una bombola gpl e crollano tre palazzine a Piana del Sole, quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Roma, esplode una bombola a gas: crolla una palazzina. Due feriti gravi e 70 evacuatiUna palazzina è crollata in seguito a un’esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bovalino: esplode bombola del gas. Feriti madre e figlio; Esplosione in azienda a Poviglio 46enne ferito. Esplode una bombola Gpl in una casa nel Bresciano, due feriti: sono madre e figlioQuesta mattina, poco dopo le 8, è esplosa una bombola Gpl in una casa a Berzo Demo (Brescia). Due le persone ferite: sono mamma e figlio. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo fe ... fanpage.it Esplode la bombola del Gpl in casa, feriti madre e figlio a Berzo DemoL'intervento dei Vigili del fuoco sabato mattina. Ustionati una 70enne e il figlio 47enne trasferito in gravi condizioni al Niguarda ... brescia.corriere.it Suicidio agente polizia penitenziaria a Torino, esplode l’emergenza carceri in Italia. Una tragedia che riaccende il dramma di sovraffollamento, carenza di organico e stress estremo nelle carceri. https://infodifesa.it/suicidio-agente-polizia-penitenziaria-torino-e - facebook.com facebook #SerieA - Esplode la polemica per le dichiarazioni dell'arbitro #Aureliano, varista di #ComoInter sul famoso episodio del rigore di #Bonny su #NicoPaz. Prese di posizioni contrarie all' #AIA che lasciano sgomenti sulla conoscenza del Protocollo #Var... con @ x.com