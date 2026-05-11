A Pisa, nota per i suoi centri specializzati in trapianti di organi, circa un terzo dei cittadini intervistati afferma di non voler donare gli organi in caso di morte. La città si distingue come un punto di riferimento europeo nel settore, ma questa percentuale evidenzia una certa diffidenza o resistenza tra parte della popolazione rispetto alla donazione. La questione continua a suscitare discussioni tra le autorità e le associazioni del settore.

Pisa, 11 maggio 2026 – A Pisa, città dei centri d’eccellenza a livello europeo per i trapianti, un cittadino su tre dice no alla donazione degli organi. Potrebbe quasi essere definito un paradosso quanto emerge dal registro delle dichiarazioni al rinnovo della carta d’identità del Comune di Pisa, da cui viene fuori che negli anni c’è stata una crescita costante di pisani che dicono di no alla donazione degli organi, con il picco del 34,5% nel 2025. I dati parlano chiaro: dal 2016 ai primi mesi del 2026, sono stati 46.278 i pisani ai quali è stato chiesto di dare approvazione od opposizione alla donazione degli organi, di questi 33.907 hanno detto di sì (il 73,3%), mentre i no sono stati 12.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trapianti di eccellenza, ma un cittadino su tre dice no alla donazione degli organi

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