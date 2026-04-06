Riprese lungo il Vigenzone le ricerche dell' anziano scomparso

Le ricerche dell’anziano di 85 anni scomparso ad Albignasego sono proseguite anche durante le festività pasquali. Le operazioni di ricerca sono state condotte lungo il Vigenzone, coinvolgendo forze dell’ordine e volontari. La scomparsa risale a giovedì 2 aprile, ma fino a ora non sono stati trovati elementi utili per rintracciare l’uomo. Le ricerche continuano con l’obiettivo di ritrovare l’anziano.

Anche durante le festività pasquali non si sono fermate le ricerche dell'anziano di 85 anni residente ad Albignasego di cui si sono perse le tracce giovedì 2 aprile. L'uomo, come faceva abitualmente nelle giornate di sole primaverili, attorno a mezzogiorno è uscito di casa in auto ed è andato a Cartura. Qui ha parcheggiato la sua utilitaria lungo il canale, ha preso dal portabagagli la sua borsa e ha iniziato a riempirla di “erbette”. Dopo la morte della moglie e il raggiungimento della meritata pensione, questo era uno dei suoi hobby preferiti. Poi bruscandoli e altre verdure dei campi le bolliva. Un po' le mangiava lui, altre le regalava ai familiari e agli amici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Proseguono le ricerche dell'anziano scomparso, in azione la Protezione CivileProseguono senza sosta le ricerche di Gregorio Todaro, l'uomo di 83 anni di cui non si hanno notizie da ieri mattina.

Esce di casa e scompare: ricerche a tutto campo lungo il canale VigenzoneUn uomo di 85 anni residente ad Albignasego ieri mattina 2 aprile è uscito per andare a fare una passeggiata a Cartura.

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Esce di casa e scompare: ricerche a tutto campo lungo il canale VigenzoneUn uomo di 85 anni residente ad Albignasego ieri mattina 2 aprile è uscito per andare a fare una passeggiata a Cartura. All'ora di cena la famiglia ha lanciato l'allarme. La Prefettura sta coordinando ... padovaoggi.it

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In questo nuovo video lungo sul canale ho parlato di un fenomeno di proporzioni bibliche, una piaga che colpisce le zone orientali dell'India e altri paesi asiatici con una frequenza particolarissima: si ripresenta ogni circa 48 anni. Cosa si può fare Perché anc facebook