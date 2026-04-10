Reggio Calabria anziano scomparso viene trovato vivo dopo una notte di ricerche | era in fondo a un dirupo

A Gioiosa Ionica, l’anziano scomparso è stato rintracciato vivo dopo una notte di ricerche. È stato individuato in fondo a un dirupo da un gruppo di volontari, i “Cacciatori Calabria”. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca. Dopo ore di attesa, la scoperta ha portato a un esito positivo.

Si è conclusa positivamente la ricerca dell’anziano scomparso a Gioiosa Ionica: trovato dai “Cacciatori Calabria” dopo una notte di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Anziano scompare da casa a Barasso: trovato morto in fondo a un dirupo alle Grotte del DiavoloBarasso (Varese), 11 marzo 2026 – Non era rientrato a casa all’imbrunire e i famigliari, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine per... Anziano scomparso a Linguaglossa: ricerche senza sosta nella notteABBONATI A DAYITALIANEWS Mobilitazione di decine di soccorritori Proseguono senza interruzione le operazioni per ritrovare un uomo di 81 anni... Argomenti più discussi: Anziano scomparso a Gioiosa Ionica ritrovato all’alba dopo una notte di ricerche senza sosta; Ritrovato dopo una notte di ricerche 70enne scomparso a Gioiosa Ionica; Ritrovato in un canale l’anziano disperso nel Reggino: decisive le ricerche con droni e unità cinofile; Uomo disperso e ritrovato a Gioiosa Jonica, i Vigili del Fuoco: ‘È vigile ma provato’. Gioiosa Ionica (RC), anziano scomparso: ritrovato all’alba dai Carabinieri dopo una notte di ricerche senza sostaL’uomo, affetto da varie patologie, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce ... ilmetropolitano.it Depositate 367 pagine di consulenza alla Procura di Reggio Calabria. Escluse sostanze tossiche, indicato un quadro clinico complesso all’origine del decesso - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com