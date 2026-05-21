Anziano 72enne schiacciato dal trattore | l' agricoltore è ancora gravissimo in Rianimazione

Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando in un campo. L'incidente è avvenuto mercoledì 20 maggio a mezzogiorno, mentre l'uomo stava lavorando per il taglio del fieno. Attualmente si trova in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione di un ospedale nella provincia di Parma. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

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Si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma l'agricoltore di 72 anni che, all'ora di pranzo di mercoledì 20 maggio, è stato schiacciato dal trattore che stava conducendo per tagliare il fieno, in un campo sopra la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perugia. SantEnea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto Sullo stesso argomento San Vincenzo: agricoltore schiacciato dal trattoreDomenica 22 marzo 2026, alle ore 15:30, a San Vincenzo si è verificato un infortunio grave nei campi agricoli. Massama, dramma in campo: agricoltore schiacciato dal trattoreUn uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito a Massama intorno a mezzogiorno di lunedì 6 aprile 2026, a causa di un violento incidente con il...