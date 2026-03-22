Domenica 22 marzo 2026, alle ore 15:30, a San Vincenzo si è verificato un infortunio grave nei campi agricoli. Un uomo di circa 62 anni ha subito una schiacciatura al piede sotto la ruota del trattore mentre lavorava. L’allarme è stato lanciato immediatamente, attivando una catena di soccorso rapida e coordinata. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Misericordia di San Vincenzo e un mezzo medico della Croce Rossa. Il personale sanitario ha lavorato per stabilizzare il ferito, gestendo il trauma all’arto inferiore prima del trasferimento. La gravità del caso ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per il trasporto urgente verso l’ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Vincenzo: agricoltore schiacciato dal trattore

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