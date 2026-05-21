Anziani e bambini fanno squadra a Magione l’evento che unisce generazioni nel segno dell’inclusività

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026, il Palazzetto dello sport di Magione sarà teatro di un evento dedicato a tutte le età, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione tra anziani e bambini. L’iniziativa mira a favorire momenti di socializzazione e a superare le barriere tra le diverse generazioni. Organizzato per coinvolgere la comunità locale, l’evento vede la partecipazione di gruppi di anziani e bambini che si riuniscono per attività condivise. La giornata si propone di rafforzare i legami tra le diverse fasce di età presenti nel territorio.

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Sabato 23 maggio 2026, il Palazzetto dello sport di Magione ospiterà un evento intergenerazionale all’insegna dell’inclusione, della socialità e dell’abbattimento delle barriere. Protagonisti della giornata saranno gli ospiti di Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi, che insieme ai bambini del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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