Clinical Trial Day la ricerca incontra i cittadini nel segno dell’inclusività

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno si celebra il Clinical Trial Day, un’occasione per mettere in luce il legame tra ricerca clinica e cittadini. In questa giornata si sottolinea come gli studi sperimentali siano strumenti fondamentali per sviluppare nuove terapie e migliorare le cure mediche. La partecipazione della popolazione ai trial clinici è sempre più inclusiva, coinvolgendo persone di diverse età e condizioni di salute. L’obiettivo è rendere più trasparente e accessibile il processo di ricerca, evidenziando il ruolo centrale della collaborazione tra ricercatori e cittadini.

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La ricerca clinica non è un mondo distante dai cittadini, ma uno degli strumenti più importanti per costruire le cure di domani. È questo il messaggio al centro del Clinical Trial Day, la giornata internazionale dedicata agli studi clinici che si celebra oggi, mercoledì 20 maggio. Per l’edizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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