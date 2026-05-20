Clinical Trial Day la ricerca incontra i cittadini nel segno dell’inclusività

Ogni anno si celebra il Clinical Trial Day, un’occasione per mettere in luce il legame tra ricerca clinica e cittadini. In questa giornata si sottolinea come gli studi sperimentali siano strumenti fondamentali per sviluppare nuove terapie e migliorare le cure mediche. La partecipazione della popolazione ai trial clinici è sempre più inclusiva, coinvolgendo persone di diverse età e condizioni di salute. L’obiettivo è rendere più trasparente e accessibile il processo di ricerca, evidenziando il ruolo centrale della collaborazione tra ricercatori e cittadini.

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