Clinical Trial Day la ricerca incontra i cittadini nel segno dell’inclusività
Ogni anno si celebra il Clinical Trial Day, un’occasione per mettere in luce il legame tra ricerca clinica e cittadini. In questa giornata si sottolinea come gli studi sperimentali siano strumenti fondamentali per sviluppare nuove terapie e migliorare le cure mediche. La partecipazione della popolazione ai trial clinici è sempre più inclusiva, coinvolgendo persone di diverse età e condizioni di salute. L’obiettivo è rendere più trasparente e accessibile il processo di ricerca, evidenziando il ruolo centrale della collaborazione tra ricercatori e cittadini.
La ricerca clinica non è un mondo distante dai cittadini, ma uno degli strumenti più importanti per costruire le cure di domani. È questo il messaggio al centro del Clinical Trial Day, la giornata internazionale dedicata agli studi clinici che si celebra oggi, mercoledì 20 maggio. Per l’edizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Il 'Clinical Trial Day' si celebra come tradizione il 20 maggio: la giornata internazionale dedicata agli studi clinici è un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini sul valore della ricerca come strumento fondamentale per sviluppare terapie sperimentali e - Facebook facebook
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