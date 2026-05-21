Una donna di 93 anni di Gatteo è stata vittima di una truffa che le ha portato via alcuni gioielli. L’episodio si è verificato quando un uomo di 50 anni, originario di Napoli, ha rubato i beni della anziana. I carabinieri di Treviso e Savignano sono intervenuti e hanno recuperato i gioielli, restituendoli alla donna. La 93enne ha poi baciate la fede del marito defunto, in segno di gratitudine.

Gatteo (Cesena), 21 maggio 2026 - Una storiaccia che ha avuto un lieto fine grazie all’intervento dei carabinieri di Treviso e Savignano, con la restituzione dei gioielli sottratti con una truffa a una 93enne di Gatteo da un 50enne napoletano. La vicenda della truffa era iniziata l’8 aprile scorso, vittima la 93enne di Gatteo, raggirata con la tristemente nota tecnica della chiamata da parte di falsi carabinieri. Con il pretesto di un falso incidente provocato dalla figlia, l’avevano convinta, dietro minaccia di gravi conseguenze penali, a consegnare a un complice il denaro e l’oro custodito in casa, per pagare una fantomatica ’cauzione’. Accortasi del raggiro la 93eenne e la figlia sono andate dai carabinieri di Savignano ai quali avevano presentato una dettagliata denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana truffata, i carabinieri le hanno restituito i gioielli: la 93enne bacia la fede del marito defunto

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