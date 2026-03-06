Viale Strasburgo anziana truffata da finto carabiniere | rubati soldi gioielli e due pistole

Un’anziana donna di Viale Strasburgo è stata vittima di una truffa da parte di un uomo che si è spacciato per un carabiniere. I malviventi, seguendo lo schema di truffe precedenti, sono riusciti a sottrarre alla vittima denaro, gioielli e due pistole custodite in una cassaforte. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e attualmente sono in corso indagini.

Un falso militare dell'Arma avrebbe contattato una donna parlando di una rapina in banca e accennando alla necessità di fare un accertamento sui suoi beni. Poco dopo un uomo si è presentato in casa riuscendo a portare via il bottino. Sul posto polizia e Scientifica I truffatori hanno seguito lo stesso copione delle decine di truffe messe a segno nei mesi scorsi da finti carabinieri, poliziotti o avvocati, ma questa volta sono riusciti a portare via un cospicuo bottino e, soprattutto, due armi che erano custodite in una cassaforte. È successo ieri in viale Strasburgo dove un'ultrasettantenne è finita nella trappola tesa da almeno due uomini che, con questo stratagemma, sono riusciti a farsi consegnare circa 4.