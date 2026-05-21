Questa mattina nel quartiere di San Lazzaro a Fano si sono diffuse preoccupazioni dopo che un’anziana è stata trovata a terra nel cortile di un condominio. La donna era ferita e visibilmente scossa, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Dopo un rapido intervento, è stato accertato che si trattava di una caduta accidentale. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Fano (Pesaro e Urbino), 21 maggio 2026 - Per qualche ora, questa mattina, nel quartiere di San Lazzaro si è temuto il peggio. Il nastro rosso e blu a delimitare l’area, le pattuglie, la scientifica, i cartellini degli accertamenti sistemati a terra: tutto, in un primo momento, aveva fatto pensare a un fatto violento. Ma quella che sembrava una possibile tragedia si è rivelata, per fortuna, una storia diversa: la donna è viva. Il ritrovamento alle 6.30. Si tratta di un’anziana di 81 anni, residente nel condominio insieme alla figlia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Fano, la donna durante la notte si sarebbe alzata da sola, probabilmente per prendere qualcosa da mangiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana ferita trovata a terra nel condominio: paura all'alba, ma era caduta

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